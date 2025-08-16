Αρνόκουρος: «Ο Βίκος Ιωαννίνων μού ενέπνευσε εμπιστοσύνη, υγεία και έχει μεγάλους στόχους όπως εγώ»

Ο νέος φόργουορντ του Βίκου Ιωαννίνων, Γιώργος Αρνόκουρος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά όσα είπε...

Για τη μεταγραφή του στον Βίκο Ιωαννίνων: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ στον Βίκο Ιωαννίνων. Ο κόουτς Μιχελάκος έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα για το νέο πρωτάθλημα. Θεωρώ πως θα είναι πρόκληση, γιατί κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική η Elite League. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά μαζί με τον κόουτς Μιχελάκο, ο οποίος την περσινή σεζόν με βοήθησε πάρα πολύ».

Για τον λόγο που πήγε στον Βίκο: «Γενικά ο Βίκος μού ενέπνευσε πάρα πολλή εμπιστοσύνη, υγεία και είναι κάτι που έψαχνα αυτήν τη στιγμή, να έχω έναν σύλλογο που θα έχει μεγάλους στόχους όπως εγώ. Ήταν εύκολο για εμένα να πάω στον Βίκο. Θέλω να δώσω πολλά πράγματα στην ομάδα, να βοηθήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Οι στόχοι μου είναι πάρα πολύ υψηλοί γενικά. Δε θέλω να λέω μεγάλα λόγια, θέλω να το δείξω με τη δουλειά μου».

Για το ότι ο Βίκος Ιωαννίνων είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο τη νέα σεζόν: «Είναι κάτι μεγάλο αυτό. Με τη νοοτροπία που θα “χτίσει” και ο κόουτς, όπως πάντα, θα έχουμε ως στόχο να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι που θα έχουμε. Να γίνουμε ομάδα πρώτα απ’ όλα και θεωρώ ότι με τη σκληρή δουλειά θα κάνουμε κάτι μεγάλο. Να κοιτάζουμε βήμα-βήμα, να είμαστε πάντα καλά και θα δούμε πώς θα πάει».

Για τη σημαντικότητα του ότι η ομάδα του απέκτησε παίκτες που έχουν πολύ πρόσφατη εμπειρία από Final-4 (τον ίδιο, τον Μαστρογιαννόπουλο και τον Τσούκα): «Εγώ θεωρώ ότι μιλάμε για παίκτες που είναι πρωταγωνιστές. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο Διαμαντάκος είναι πολύ παιγμένοι και έμπειροι και έχουν δείξει πως είναι πρωταγωνιστές στην κατηγορία. Είναι σημαντικό να έχεις παίκτες που γνωρίζουν τη λίγκα. Έχουν βγει μπροστά σε όλες τις ομάδες που ήταν. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο αβαντάζ για την ομάδα, ότι θα έχει τέτοια παιδιά μπροστά. Ακόμη και ο Γράβας που έμεινε είναι ένα πολύ έμπειρο παιδί. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους παίκτες».

Για το τι κρατάει απ’ τη θητεία του στον Κόροιβο Αμαλιάδας: «Θεωρώ πως ο Κόροιβος βοήθησε όλα τα παιδιά που ήταν στην περσινή ομάδα. Ξεκινήσαμε με φουλ νεανικό “κορμό” και φτάσαμε στο Final-4. Αυτήν την ομάδα δεν την πίστευε κανένας, όμως όλοι οι άνθρωποι εκεί απ’ την πρώτη μέρα μάς πίστευαν πάρα πολύ, ήταν κοντά μας και γι’ αυτό φτάσαμε μέχρι το τέλος. Ήταν κάτι φοβερό γιατί δεν περίμενε κανένας πως η ομάδα θα φτάσει σε αυτό το σημείο, δε μας υπολόγιζε κανείς, αλλά συσπειρωθήκαμε, δουλέψαμε πάρα πολύ και τα καταφέραμε».

Για το αν ο Κόροιβος πέρυσι ήταν ομάδα των υπερβάσεων: «Κάναμε μεγάλες νίκες, ειδικά στο τέλος της σεζόν. Δείξαμε πως η ομάδα δεν είχε “ταβάνι”. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες μάς φοβόντουσαν, διότι ξεκινήσαμε κάπως νωθρά τη σεζόν και μετά με καινούργιους στόχους, προσήλωση και πολλή δουλειά η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Νίκες όπως στην Ελευθερούπολη ή με τη Μύκονο έδειξαν μια άλλη εικόνα για την ομάδα και γι’ αυτό πιστεύω ότι η ομάδα έφτασε στο τέλος στο Final-4 στην Καρδίτσα».