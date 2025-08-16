Ολυμπιακός: Επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 18χρονο Μπουρνελέ

Επαγγελματικό συμβόλαιο με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού διάρκειας τεσσάρων ετών υπέγραψε ο Γιώργος Μπουρνελές.

Ο 18χρονος γκαρντ ύψους 1,89μ. ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός με μια λιτή ανακοίνωση για τον «προβιβασμό» του από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα! Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών».

Την περασμένη σεζόν ο Μπουρνελές έκανε το ντεμπούτο στην GBL με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής κόντρα στον ΠΑΟΚ και πλέον μένει να φανεί να θα τον διατηρήσει στο ρόστερ του ο Γιώργος Μπαρτζώκας ή αν θα παραχωρηθεί δανεικός σε άλλη ομάδα.