Στην Αθήνα για το Μαρούσι ο Κινγκ: «Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε»

Μετά τον Τζακόρεϊ Ουίλιαμς στην Αθήνα για λογαριασμό του Αμαρουσίου έφτασε και ο Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ:

«Το πρωί του Σαββάτου (16/08) έφτασε στην Αθήνα ο Jordan King, προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον υποδέχθηκαν ο Team Manager της ομάδας, κ. Φάνης Κουμπούρας μαζί με τον Assistant Team Manager κ. Μίλτο Παπαδόπουλο.

Ο 24χρονος Αμερικανός πλέι μέικερ είναι ο δεύτερος κατά σειρά ξένος παίκτης που καταφθάνει στην Αθήνα, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας.

Στο πρώτο του μήνυμα προς τους φιλάθλους της ομάδας ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ στην Ελλάδα και θα αγωνιστώ για το Μαρούσι. Έχω έρθει για να δουλέψω σκληρά, να βοηθήσω να κερδίσουμε παιχνίδια. Εύχομαι να έχουμε μια εκπληκτική σεζόν και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε!”

Ο King, που προέρχεται από μια γεμάτη κολεγιακή πορεία σε Siena, East Tennessee State και Richmond, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ισπανία με τη Lucentum Alicante, διαθέτει ταχύτητα, δημιουργικότητα και ικανότητα στο σκοράρισμα, στοιχεία που θα ενισχύσουν σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας».