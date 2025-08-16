Ο Ηρακλής έριξε πάνω από 300.000 ευρώ για την ανακαίνιση του Ιβανωφείου (pics)

Περισσότερα από 300.000 ευρώ υπολογίζεται πως έχει επενδύσει ο Ηρακλής για την ανακαίνιση του Ιβανωφείου.

Η κυανόλευκη ΚΑΕ, με την επιστροφή της ομάδας στην GBL, είχε θέσει ως προτεραιότητα την ολική αναμόρφωση του γηπέδου, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια οι εγκαταστάσεις του είχαν απαρχαιωθεί. Έτσι, οι άνθρωποι της ομάδας έριξαν ένα πολύ σημαντικό ποσό για να αλλάξει η μορφή του γηπέδου και οι εσωτερικοί του χώροι και οι υποδομές.

Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί καινούρια καρεκλάκια, βάφτηκαν οι κερκίδες στα χρώματα της ομάδας, όπως φαίνεται στην κεντρική φωτογραφία από την έναρξη των εργασιών. Αναμορφώθηκαν οι χώροι των αποδυτηρίων και των τουαλετών με τοποθέτηση νέων υλικών, καθώς και άλλων εσωτερικών χώρων, εκσυγχρονίστηκε και το σύστημα κλιματισμού, ενώ άλλαξαν θέση τα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Μάλιστα, οι εργασίες στο γήπεδο έχουν ολοκληρωθεί στο 90% και πως λόγω αυτής της επένδυσης που έγινε, ο Ηρακλής αναγκάστηκε να περιορίσει το αγωνιστικό του μπάτζετ. Αυτό υπογράμμισε πρόσφατα ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Γιώργος Πανταζόπουλος, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα στη Ρίγα της Λετονίας για την προγραμματισμένη συνάντηση της European North Basketball League (ENBL). Εκεί, ο Ηρακλής και οι υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης αναμένεται να μάθουν το πρόγραμμα των αγώνων.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γνωστοποιηθεί και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αγώνων του Ηρακλή, ενώ η προετοιμασία της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα. Από σήμερα ξεκινούν οι αφίξεις των ξένων παικτών, με την αρχή να κάνει ο Ζακ Ντάρκο-Κέλι, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 23:05 και την Κυριακή ακολουθούν οι Κόουλ-Τζον Σίλας, Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Λανς Ουέρ και Κάιλ Φόστερ.