Τολιόπουλος: «Στα τρίποντα δεν χάνω ποτέ από τον Ρογκαβόπουλο!» (vid)

O Βασίλης Τολιόπουλος δέχθηκε τις ερωτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού και απάντησε σε αυτές, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον Κέντρικ Ναν και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Με χιουμοριστική διάθεση απάντησε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις ερωτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού, μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Club 1908. Ο διεθνής γκαρντ των «πράσινων» έδειξε αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του στα τρίποντα και δεν δίστασε να… προκαλέσει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Συγκεκριμένα, στη σχετική ερώτηση, ο Τολιόπουλος απάντησε με σιγουριά: «Εγώ σίγουρα. Από τον Ρόγκα δεν χάνω ποτέ».

Ακόμα είπε για την κίνηση που θα... έκλεβε από κάποιον συμπαίκτη του, επιλέγοντας τον Κέντρικ Ναν και τo παιχνίδι μέσης απόστασης που έχει ο Αμερικανός γκαρντ.

Δείτε το teaser βίντεο από το Club 1908: