Καράσκο, ο πρώτος στη Ρόδο για τον Κολοσσό (pic)

Ο κύκλος των αφίξεων για τον Κολοσσό ξεκίνησε με τον προπονητή της ομάδας.

Ο Χαβιέ Καράσκο είναι ο πρώτος που έφτασε στη Ρόδο ενόψει της νέας σεζόν και της έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός αφίχθη το πρωί του Σαββάτου στη Ρόδο και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν σταδιακά οι νέοι παίκτες, Έλληνες και ξένοι, προκειμένου να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Τον Καράσκο υποδέχτηκε ξανά στο νησί της Ρόδου με ένα μήνυμα ο Κολοσσός. Υπενθυμίζεται πως ο Καράσκο ανέλαβε τον Κολοσσό τον περασμένο Ιανουάριο και κατάφερε να τον διατηρήσει στην GBL.