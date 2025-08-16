Κοντά στα παιδιά του Σικάγο ξανά ο Ναν: «Θέλω απλά να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός τους»

Ο Κέντρικ Ναν διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά στο Σικάγο το δικό του καλοκαιρινό μπασκετικό καμπ, συνομιλώντας και δίνοντας συμβουλές σε πολλούς νέους και παιδιά.

Ο MVP και πρώτος σκόρερ της Euroleague διοργάνωσε για ακόμα μία φορά το “Kendrick Nunn Basketball Academy (KNBA)” στη γενέτειρά του, το Σικάγο, όπου μάλιστα αγωνίστηκε με τη Simeon Career Academy, με την τελευταία να αποσύρει προς τιμήν του το νούμερο «20» που φορούσε, κερδίζοντας και αρκετούς τίτλους.

«Θέλω να επιστρέφω, να βοηθάω τα παιδιά και να τα ενημερώσω ότι μπορούν να κάνουν όποιες ερωτήσεις θέλουν. Θέλω απλώς να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός γι’ αυτά», δήλωσε ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού σε ρεπορτάζ τοπικού Μέσου στο Σικάγο, αναδημοσιεύοντας και τη σχετική είδηση.