Ρούντι Φερνάντεθ: «Μπορούσα να παίξω για έναν ακόμη χρόνο» - Τι είπε για το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό μπάσκετ

Ο Ρούντι Φερνάντεθ τόνισε σε συνέντευξή του πως θα μπορούσε να αγωνιστεί για ακόμα έναν χρόνο, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας.

Μιλώντας στο Basket Europe ο 40χρονος σήμερα Φερνάντεθ σημείωσε και τις διαφορές ανάμεσα στο αμερικανικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, και πως το τελευταίο έχει καταφέρει να ανεβάσει πολύ το επίπεδό του.

«Στην πραγματικότητα, τελείωσα τη σεζόν νιώθοντας αρκετά καλά» είπε πρώτα για την αποχώρησή του από την ενεργό δράση πριν έναν χρόνο και συνέχισε: «Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένιωθα άνετα και καταλάβαινα καλά τον ρόλο μου. Στην εθνική ομάδα, ήμουν περισσότερο ηγέτης από το να παίζω περισσότερα λεπτά. Και στις δύο ομάδες, ένιωθα σημαντικός και σωματικά θα μπορούσα να συνεχίσω για έναν ακόμη χρόνο.

Τώρα, νιώθω αρκετά καλά. Δεν πίεσα τίποτα, αλλά ένιωθα ότι τα παιδιά μου ήταν όλο και πιο απαιτητικά και ήθελα επίσης να ανοίξω δρόμο για τις νέες γενιές, από τις οποίες θα μπορούσα να πάρω χρόνο συμμετοχής στα ματς. Και ήθελα να ολοκληρώσω την καριέρα μου καλά, όπως ένιωσα στον τελευταίο αγώνα των Ολυμπιακών Αγώνων».

Και όσον αφορά τις διαφορές στην Ευρώπη και το ΝΒΑ, είπε: «Το ατομικό παιχνίδι δεν κερδίζει τίτλους. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό στην Ευρώπη, και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσαρμόζονται σε αυτό. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα μπάσκετ έχει φτάσει στην Αμερική. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πηγαίνουν εκεί, και αρκετοί από τους πρόσφατους MVP του NBA ήταν Ευρωπαίοι. Το παιχνίδι εδώ είναι πιο τακτικό, βασισμένο στην ομαδικότητα».