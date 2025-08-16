Με... μάτια στην πλάτη ο Γιόκιτς: Η απίθανη πάσα στο φιλικό με την Τσεχία (vid)

O Nίκολα Γιόκιτς έφερε κάτι από τα... μαγικά του από το ΝΒΑ στο Μόναχο, όπου διεξάγεται το τουρνουά DBB Σούπερ Καπ.

O Σέρβος άσος στο φιλικό της εθνικής του ομάδας κόντρα στην Τσεχία έκανε μια πάσα σε συμπαίκτη του, δείχνοντας την κλάση του. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου σε μια επαναφορά της μπάλας ο Γιόκιτς τη ζήτησε, όμως πριν την πιάσει την «χαστούκισε» προς τον συμπαίκτη του δημιουργώντας έτσι προϋπόθεση αιφνιδιασμού, χωρίς όμως να επιτευχθεί το καλάθι για να μετρήσει ως ασίστ.

Ο Γιόκιτς έκανε ξανά τα πάντα στο παρκέ, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Δείτε τη μαγική του πάσα: