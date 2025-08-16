Ανησυχία στη Γαλλία, εξετάσεις στο γόνατο ο Πουαριέ

Ο Γάλλος σέντερ της Αναντολού Εφές αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί του γόνατο και για αυτό τον λόγο θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ο Πουαριέ είχε χτυπήσει στο συγκεκριμένο σημείο στη διάρκεια του πρόσφατου φιλικού αγώνα κόντρα στην Ισπανία (14/8).
Όσον αφορά τον Ρισασέ, ο τραυματισμός του φαίνεται πως είναι ελαφρύς, με τον 20χρονο φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς να έχει μια μυϊκή θλάση στον δεξιό αγκώνα του.
Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία βρίσκεται στον Δ’ όμιλο του Eurobasket μαζί με την οικοδέσποινα Πολωνία και τη Σλοβενία, το Βέλγιο, το Ισραήλ και την Ισλανδία.