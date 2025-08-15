Κόντρα στη Γερμανία για την 9η θέση στο Eurobasket U16 η Εθνική Παίδων

Το τελευταίο της παιχνίδι δίνει σήμερα στις 18:00 η Εθνική Παίδων, αντιμετωπίζοντας τη Γερμανία με στόχο την κατάκτηση της 9ης θέσης.

Μετά τη χθεσινή της νίκη με 65-50 επί της Γεωργίας η Ελλάδα θα διεκδικήσει απέναντι στη Γερμανία, που κέρδισε αντίστοιχα με 99-73 τη Ρουμανία, την 9η θέση της διοργάνωσης.

Σήμερα διεξάγεται και ο μεγάλος τελικός του Eurobasket U16, που διεξάγεται στην Τιφλίδα, ανάμεσα στη Σερβία και τη Λιθουανία (20:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

Θέσεις 1-2: 20.00 Σερβία-Λιθουανία

Θέσεις 3-4: 17.30 Σλοβενία-Ιταλία

Θέσεις 5-6: 15.00 Λετονία-Γαλλία

Θέσεις 7-8: 13.00 Τουρκία-Ισπανία

Θέσεις 9-10: 18.00 Ελλάδα-Γερμανία

Θέσεις 11-12: 15.30 Γεωργία-Ρουμανία

Θέσεις 13-14: 12.30 Ισραήλ-Εσθονία

Θέσεις 15-16: 10.30 Φινλανδία-Ελβετία