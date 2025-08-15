Κόντρα στη Γερμανία για την 9η θέση στο Eurobasket U16 η Εθνική Παίδων

Μετά τη χθεσινή της νίκη με 65-50 επί της Γεωργίας η Ελλάδα θα διεκδικήσει απέναντι στη Γερμανία, που κέρδισε αντίστοιχα με 99-73 τη Ρουμανία, την 9η θέση της διοργάνωσης.
Σήμερα διεξάγεται και ο μεγάλος τελικός του Eurobasket U16, που διεξάγεται στην Τιφλίδα, ανάμεσα στη Σερβία και τη Λιθουανία (20:00).
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
Θέσεις 1-2: 20.00 Σερβία-Λιθουανία
Θέσεις 3-4: 17.30 Σλοβενία-Ιταλία
Θέσεις 5-6: 15.00 Λετονία-Γαλλία
Θέσεις 7-8: 13.00 Τουρκία-Ισπανία
Θέσεις 9-10: 18.00 Ελλάδα-Γερμανία
Θέσεις 11-12: 15.30 Γεωργία-Ρουμανία
Θέσεις 13-14: 12.30 Ισραήλ-Εσθονία
Θέσεις 15-16: 10.30 Φινλανδία-Ελβετία