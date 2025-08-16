Σίλβια Φόουλς στο SDNA: «Ο Γιάννης είναι ένα… τέρας, μπορεί να κάνει ό, τι θέλει».

Η θρύλος του WΝΒΑ έβγαλε το καπέλο της στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ μίλησε για το σχέδιο επέκτασης του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Το ΝΒΑ δεν σταματάει ποτέ να ονειρεύεται. Και την ίδια ώρα, που είναι και το πιο σημαντικό, δεν σταματάει να ενεργεί προς αυτή τη κατεύθυνση. Τη κατεύθυνση του να γίνεται ακόμη καλύτερο και ακόμη πιο δυνατό.

Η επέκταση του κορυφαίου μπασκετικού οργανισμού στην Ευρώπη δουλεύεται βήμα βήμα και μένει να δούμε πότε θα υλοποιηθεί. Θα διαβάσατε πιθανότατα τις προάλλες για τη δημιουργία μπασκετικών ομάδων της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα γίνει, το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως, είναι πάντα στο μυαλό του ΝΒΑ. Ηταν και παλιότερα, ξαναμπαίνει και τώρα.

Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που από τις 12 έως τις 15 Αυγούστου έγινε στο Μάντσεστερ το 22ο Basketball Without Borders (BWB) Europe camp με 60 ταλαντούχα παιδιά από διάφορες χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και δύο δικά μας: ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου του Άρη και η Αποστολία Ζορμπαλά του ΠΑΟΚ.

Το event αυτό ήταν, όπως αναφέραμε, το 22ο της ιστορίας, ήταν, όμως, το πρώτο, που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για αυτό σας τονίσαμε ότι το ΝΒΑ είχε πάντα στο μυαλό του την Αγγλία και τις γύρω χώρες, αλλά τώρα τις επαναφέρει και έχει λόγο, που το κάνει. Τον λόγο του σχεδίου της επέκτασης του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Σε αυτό το event, λοιπόν, έδωσαν το παρών μεγάλες προσωπικότητες του αθλήματος. Ηταν εκεί ο σπουδαίος γκαρντ του παρελθόντος, Ντέρεκ Φίσερ, ο Κροάτης σέντερ των Κλίπερς, Ιβιτσα Ζούμπατς, ο σμολ-φόργουορντ των Μπουλς, Κέβιν Χέρτερ, ήταν επίσης και η θρύλος του WNBA, Σίλβια Φόουλς. Οι τέσσερις τους πέρα από τη λάμψη, που έδωσαν, ήταν και προπονητές των ομάδων, που συμμετείχαν.

Το SDNA πήρε μέρος κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την διαδικασία και στο πλαίσιο αυτό μιλήσαμε την Πέμπτη με την Φόουλς. Μία αθλήτρια, που έγραψε ιστορία στο WNBA και όχι μόνο μέχρι το 2022, οπότε και αποσύρθηκε. Σάρωσε τους ομαδικούς και τους ατομικούς τίτλους, έφτασε επίσης πολλές φορές στη κορυφή με την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλήσαμε, λοιπόν, με τη 40χρονη πλέον Φόουλς και είχε να μας πει αρκετά πράγματα. Από το επίπεδο του WNBA μέχρι το μεγαλείο του Γιάννη Αντετοκούνμπο…

Σίλβια, πέτυχες απίστευτα πράγματα στη καριέρα σου. Υπήρξε κάτι, που θα ήθελες να πετύχεις και δε τα κατάφερες;

«Κάτι που να ήθελα να πετύχω; Πιθανότατα να δουλέψω περισσότερα τα βασικά με τους ψηλούς παίκτες. Δεν θέλω να επιστρέψω στην προπονητική αλλά μου αρέσει να τους μαθαίνω τα βασικά. Αν μπορούσα να είμαι προπονήτρια μέλος του σταφ χωρίς την έξτρα, δύσκολη δουλειά που έρχεται με τη θέση του βοηθού προπονητή, θα μπορούσα να συμβιβαστώ με αυτό».

Θα ήθελες να δουλέψεις στο ΝΒΑ;

«Όχι αναγκαστικά. Νομίζω ότι θέλω να δουλέψω περισσότερο με γυναίκες. Νομίζω χρειαζόμαστε περισσότερη προσοχή στις γυναίκες αλλά αν εμφανιστεί η ευκαιρία είναι κάτι που θα σκεφτώ. Αλλά προτιμώ να δουλεύω με γυναίκες».

Πώς είναι η εμπειρία σου στο Μάντσεστερ;

«Είναι τέλεια, βλέπουμε πολλά σπουδαία ταλέντα. Τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά και νιώθω πως είναι το τέλειο μέρος για αυτά ώστε να αποκτήσουν εμπειρία. Προσπαθώ να είμαι μέντορας, να βεβαιωθώ πως θα πάρουν τον σωστό δρόμο και να τους μάθω τα μικρά πράγματα ώστε να επιστρέψουν σπίτι έχοντας κερδίσει κάτι».

Επαιξες στην Ευρώπη. Πώς βλέπεις την μεγάλη πρόοδο, που έχει το μπάσκετ στη «Γηραιά Ηπειρο»;

«Από όταν έπαιζα πάντα ήταν δύσκολο να είσαι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πάντα είχατε τους παίκτες στη σωστή θέση. Κάτι στο οποίο υστερείτε είναι το physicality. Αλλά υπάρχει το ταλέντο, η προσοχή στην λεπτομέρεια, έχετε καλούς σουτέρ, πολύ καλούς παίκτες στο ποστ. Το μπάσκετ βρίσκεται σε άνοδο στην Ευρώπη».

Ξέρεις κάποια Ελληνίδα παίκτρια; Θυμάσαι κάποιο από τα κορίτσια μας, που έπαιξαν στο WNBA;

«Όχι».

Ξέρεις, όμως, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο…

«Ναι. Τέρας, τέρας. Είναι πολύ ταλαντούχος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».

Ποια η γνώμη σου για το σημερινό επίπεδο του WNBA; Και τι πιστεύεις για τα νέα μεγάλα αστέρια του πρωταθλήματος, την Πέιτζ Μπέκερς και την Κέιτλιν Κλαρκ;

«Είναι ενδιαφέρον. Όλοι αναφέρουν αυτές τις δύο παίκτριες όταν μιλάμε για το WNBA, αλλά δεν σταματάει εκεί. Φέρνουν μεγάλη αναγνώριση επειδή έχουν ένας είδος ιστορίας, που ο κόσμος παρατηρεί. Αλλά το WNBA βρίσκεται σε άνοδο, μας φέρνουν δημοσιότητα. Γενικά, κάνουμε μεγάλα βήματα. Βγάζουμε περισσότερα χρήματα, έχουμε περισσότερες ομάδες, προσπαθούμε να "κλειδώσουμε" το CBA για να βεβαιωθούμε ότι θα φροντίσουν τις νεαρές γυναίκες με τον σωστό τρόπο. Είμαι τυχερή, που καθοδηγώ τον δρόμο που ακολουθούμε και ανυπομονώ να δω πως θα είναι στα επόμενα πέντε χρόνια».

Είσαι στο Μάντσεστερ. Το ΝΒΑ έχει πλάνο να επεκταθεί στην Ευρώπη. Ποια η γνώμη σου για αυτό; Θεωρείς ότι το ΝΒΑ πρέπει να είναι μόνο στην Αμερική ή μπορεί να είναι και στην Ευρώπη;

«Μπορεί να είναι και στην Ευρώπη, θα είναι καλή γέφυρα για τις δύο πλευρές. Η Ευρώπη έχει μεγάλους παίκτες που έρχονται να παίξουν στο ΝΒΑ οπότε γιατί να μην έχεις και αυτή τη σχέση εδώ και να κάνεις αυτή την μετάβαση πιο ομαλή».

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης στο ΝΒΑ; Και τώρα αλλά και γενικά. Ο Μάικλ Τζόρνταν ή όχι;

«Οχι. Θα επιλέξω τον Σακίλ Ο'Νιλ ή τον Αμάρε Στουνταμάιρ. Είναι οι δύο αγαπημένοι μου παίκτες».

Λες τον Σακίλ Ο'Νιλ λόγω του LSU, όπου κι εσύ φοίτησες και έπαιξες μπάσκετ;

«Και λόγω του LSU και επειδή ήταν κυρίαρχος, κανείς δε τον σταματούσε. Οπότε, ναι, υπάρχει η σύνδεση με το LSU, αλλά είναι σπουδαίος τύπος, ήταν κυρίαρχος και δεν σταματάει στο παρκέ μόνο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να κάνω και εγώ».

Ποια είναι τα μελλοντικά σου πλάνα;

«Θέλω να κάνω λίγο από όλα. Θέλω να διδάσκω, θέλω να διαδώσω τη γνώση του παιχνιδιού όσο περισσότερο μπορώ. Οπότε δεν έχω ένα πράγμα, έχω πολλά που θέλω να δω να πραγματοποιούνται».

*Photos Credit: Courtesy of NBAE