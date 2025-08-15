Τρίποντη εκτέλεση των Λιθουανών κόντρα στην χωρίς Ντόντσιτς Σλοβενία

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν αγωνίστηκε για τη Σλοβενία και η Λιθουανία έκανε… πάρτι, επικρατώντας με το ευρύ 94-72 σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket.

Οι Λιθουανοί σούταραν με 59% από τη γραμμή των 6,75μ., έχοντας 16/27 τρίποντα, ενώ αντίστοιχα οι Σλοβένοι, που έπαιζαν χωρίς το μεγάλο τους αστέρι, Λούκα Ντόντσιτς, είχαν μόλις 6/28 (21%).

Επιθετικός πλουραλισμός για τους νικητές με τον Γκίτις Ρατζεβίτσιους να βάζει 15 πόντους (3/3 τρ.) και τον Κρίσταπς Ζεμάιτις να ακολουθεί με 13 πόντους. Ο Εϊμάντας Μπέντζιους πρόσθεσε 12 πόντους (4/4 τρ.) και ο Μαργκίρις Νορμάντας 10, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να πρoσφέρει 8πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε μόλις 6’ συμμετοχής.

Για τη Σλοβενία, που βρέθηκε πίσω μέχρι και 34 πόντους (80-46) στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ξεχώρισε ο Γκρέγκορ Χροβάτ με 18 πόντους, με τον Λέoν Στεργκάρ να είναι επίσης διψήφιος με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 45-31, 72-43, 94-72