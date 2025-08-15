Ξεχώρισε ο Οσμάν στη φιλική ήττα της Τουρκίας από τη Γερμανία

Σε ένα πολύ δυνατό και αμφίρροπο φιλικό παιχνίδι ενόψει του προσεχούς Eurobasket, η Γερμανία επικράτησε της Τουρκίας με 73-71.

Στο πλαίσιο του DBB Σούπερ Καπ, που διεξάγεται στο Μόναχο και στo SAP Garden, η Γερμανία κέρδισε την Τουρκία στον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντένις Σρέντερ με 22 πόντους (4/4 διπ., 3/5 τρ., 5/6 β.), 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο αλλά και 5 λάθη σε 29’. Από κοντά και ο Φραντζ Βάγκνερ με 17 πόντους, στους 10 πόντους ο Τζούστους Χόλατζ.

Για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που προηγήθηκε μέχρι και 10 πόντους (28-38), ο Τζέντι Οσμάν, , ήταν εκ των διακριθέντων με 15 πόντους (4/6 διπ., 2/6 τρ., 1/1 β.), 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος σε 28’ όντας ο αρχηγός της Τουρκίας. Ο έτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν έμεινε άποντος (0/1 διπ.), αλλά πήρε 4 ριμπάουντ σε μόλις 5’. Πρώτος σκόρερ ο Άλπερεν Σενγκούν με 25 πόντους (9/9 διπ., 0/2 τρ., 7/9 β.), 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη σε 35’, ενώ ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος αστόχησε στο τρίποντο νίκης στο φινάλε, έμεινε στους 6 πόντους με 1/8 σουτ σε 29'.

Στον άλλο ημιτελικό κοντράρoνται απόψε (21:45) η Σερβία με την Τσεχία και αύριο (16/8) θα διεξαχθούν ο μεγάλος και ο μικρός τελικός.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 28-35, 49-51, 73-71

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.