Αντίπαλοι Ελλάδας: Ανησυχία με Αλντάμα και Ντίαθ στην Ισπανία - Επέμβαση και αμφίβολος ο Μούσα για τη Βοσνία

Για τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν οι Σάντι Αλντάμα και Αλμπέρτο Ντίαθ μίλησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο - Πρόβλημα στη Βοσνία με τον Τζάναν Μούσα, ο οποίος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και τίθεται ως εξαιρετικά αμφίβολος για το Ευρωμπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ισπανίας σημείωσε πως Αλντάμα και Ντίαθ δεν προπονούνται αυτή την περίοδο και πως περιμένει να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις προκειμένου να τους έχει μαζί του στην Κύπρο, όπου θα διεξαχθούν τα ματς του Β’ ομίλου, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα.

Ωστόσο, ο Σκαριόλο εξέφρασε την ανησυχία του πως μπορεί και να μην έχει στη διάθεσή του τους δύο σημαντικούς αυτούς παίκτες, αναφέροντας:

«Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα του Ντάριο Μπριθουέλα δεν είναι σοβαρό. Ο Αλμπέρτο Αμπάλδε αγωνίζεται με περιορισμένο χρόνο, και ελπίζουμε πως ο Αλντάμα και ο Αλμπέρτο Ντίαθ, αργά ή γρήγορα, θα μπορέσουν να μπουν έστω και λίγο στις προπονήσεις, ώστε να δούμε αν μπορούμε να τους πάρουμε στην Κύπρο. Γιατί, αν δεν προπονούνται, δεν γίνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημαντικό πρόβλημα προκύπτει στη Βοσνία με τον Τζάναν Μούσα. Το μεγάλο αστέρι της ομάδας και ηγέτης της υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στους κοιλιακούς και είναι αμφίβολος για τη διοργάνωση, με την επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του παίκτη να αναφέρει:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι ο Τζάναν, λόγω πόνων στους κοιλιακούς, ταξίδεψε επειγόντως στο Μόναχο πριν από δύο ημέρες, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την καλύτερη γιατρό στον κόσμο στον τομέα της. Η πρόγνωση της γιατρού είναι θετική και ο Τζάναν θα βρίσκεται στο Σαράγεβο αύριο, μετά τη χθεσινή χειρουργική επέμβαση.

Αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο Μόναχο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα έγιναν σε συντονισμό με την ιατρική ομάδα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και το κλαμπ του Τζάναν στο Ντουμπάι. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Ντουμπάι για την άμεση ανταπόκριση και τη μεγάλη επαγγελματικότητά της. Ο Τζάναν εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και να αφήσει περιθώριο για πιθανή συμμετοχή στο επερχόμενο EuroBasket, σύμφωνα με τη μεγάλη του επιθυμία να είναι με την ομάδα στην Κύπρο. Σε αυτή την κατάσταση, η συμμετοχή του είναι σίγουρα αβέβαιη».

Υπενθυμίζεται πως στον Β’ όμιλο του Ευρωμπάσκετ συμμετέχουν οι: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία.