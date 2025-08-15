Βαλένθια: Ανακοίνωσε διετή συμφωνία με τον 21χρονο Νογκές

Ενίσχυση για την περιφερειακή της γραμμή ανακοίνωσε η Βαλένθια με την διετή συμφωνία με τον Ιζάκ Νογκές.

Ο 21χρονος σούτινγκ γκαρντ, διεθνής με την εθνική Ισπανίας, συμμετείχε στην προετοιμασία των Ανδρών για το προσεχές Ευρωμπάσκετ και μετά από έναν χρόνο στις ΗΠΑ και τη G-League επιστρέφει στο ισπανικό πρωτάθλημα και πλέον στη Euroleague.

Ο Νογκές συμπεριλήφθηκε στην All-Defensive Team της σεζόν στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Μπλέιζερς, έχοντας κατά μέσο όρο 2,5 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά 21’ συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 40 αγώνων.

Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπανταλόνα, ενώ ήταν μέλος μέλος του ρόστερ που κατέκτησε το Ισπανικό Πρωτάθλημα Νέων το 2022, καθώς και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 το καλοκαίρι του 2023.