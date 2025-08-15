Χωρίς Ντόντσιτς και στο σημερινό φιλικό η Σλοβενία

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Σλοβενίας θα μείνει εκτός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι προετοιμασίας.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι επίσημα εκτός για τον σημερινό αγώνα κόντρα στη Λιθουανία (19:30), ενώ είχε απουσιάσει και από το προηγούμενο φιλικό με αντίπαλο τη Γερμανία στις 10 Αυγούστου, με τη Σλοβενία να χάνει με 80-70.

Ωστόσο, ο άσος των Σλοβένων και των Λέικερς έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Λετονίας (16/8, 18:00). Ο Ντόντσιτς είχε παίξει κόντρα στη Γερμανία στις 8 Αυγούστου (ήττα με 103-89), σημειώνοντας 19 πόντους (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/13 τέρματα), ενώ είχε ακόμα 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Υπενθυμίζεται πως η Σλοβενία βρίσκεται στον Δ’ όμιλο του Ευρωμπάσκετ μαζί με την οικοδέσποινα Πολωνία και τις Γαλλία, Ισλανδία, Βέλγιο και Ισραήλ.