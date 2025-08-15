Λάρκιν: «Αυτή είναι η πιο ταλαντούχα εθνική της Τουρκίας» - Τι είπε για Εφές και Παπαγιάννη

Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε για τις φιλοδοξίες της εθνικής Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ, ως ο νατουραλιζέ αυτής της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές κινήσεις της Αναντολού Εφές και τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Μιλώντας στο τουρκικό «Eurohoops» ο Λάρκιν δήλωσε αισιόδοξος για το Ευρωμπάσκετ, τονίζοντας πως η φετινή εθνική Τουρκίας είναι η καλύτερη στην οποία έχει παίξει ο ίδιος, καθώς σε αυτήν θα βρίσκονται οι Αλπερέν Σενγκούν, Άντεμ Μπόνα, Τζέντι Όσμαν, Φουρκάν Κορκμάζ.



Ανέφερε μεταξύ άλλων…



Για το πόσο βελτιωμένη είναι η ομάδα σε σχέση με προηγούμενα τουρνουά: «Όλοι έχουν μεγαλώσει και βελτιωθεί. Όχι μόνο μερικοί παίκτες - όλοι στο ρόστερ έχουν κάνει βήματα μπροστά. Έχουν γίνει πιο έμπειροι και έχουν δουλέψει στα ατομικά τους παιχνίδια. Είχαν την ευκαιρία να καλύψουν μερικά από τα κενά που είχαν πριν. Έτσι, για τη φετινή εθνική ομάδα... θα έλεγα ότι είναι το πιο ταλαντούχο ρόστερ στο οποίο ήμουν μέλος τα τελευταία πέντε χρόνια»



Για τον Αλπερέν Σενγκούν: «Το Χιούστον έκανε εξαιρετική δουλειά δίνοντάς του την ευκαιρία να χειριστεί περισσότερο την μπάλα και να γίνει βασικός δημιουργικός πόλος, όπως ο Γιόκιτς από κάποιες απόψεις. Δεν βρίσκεις πολλούς παίκτες με τη σωματική του διάπλαση που μπορούν να πασάρουν, να σκοράρουν και να σουτάρουν τόσο καλά. Το μπάσκετ της FIBA είναι διαφορετικό από το NBA, αλλά η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί εδώ. Αν μπορεί να παίξει έξυπνα σε στενούς χώρους, θα μπορούσε να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά και να μας βοηθήσει να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο».



Για τον νεαρό Άντεμ Μπόνα: «Η ενέργειά του είναι μεταδοτική. Επικοινωνεί καλά, κάτι που βοηθά την ομάδα να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Η παρουσία του είναι εξαιρετική για εμάς. Μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με την ενέργειά του. Ανυπομονώ να παρακολουθώ την εξέλιξή του - είναι εξαιρετικός στην άμυνα».



Για τον Φουρκάν Κορκμάζ: «Είναι πολύ ταλαντούχος και πεινασμένος, μπορείς να δεις τη φλόγα μέσα του. Δουλεύει σκληρά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Όταν είναι υγιής και έχει κίνητρο, μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια προσθήκη. Είναι πολύ δραστήριος στις προπονήσεις και επικοινωνεί συνεχώς. Αυτό το καλοκαίρι είναι σημαντικό για αυτόν και την ομάδα. Ο Φουρκάν μπορεί να αλλάξει τη ορμή όταν χρειάζεται».



Για τον νέο προπονητή της Εφές, Ιγκόρ Κοκόσκοφ: «Έχω μιλήσει μαζί του αρκετές φορές, και τηλεφωνικά. Συζητήσαμε για το ρόστερ και το στυλ παιχνιδιού. Έχει νοοτροπία NBA σχετικά με τη διαχείριση του παιχνιδιού και τη διαμόρφωση της επίθεσης. Πολλοί μου είπαν ότι είναι ένα από τα καλύτερα επιθετικά μυαλά. Είμαι ενθουσιασμένος».



Για τις μεταγραφές της Εφές: «Ο Ουάιλερ-Μπαμπ ήταν ο αμυντικός της χρονιάς την περασμένη σεζόν. Ο Βενσάν Πουαριέ είναι ένας από τους καλύτερους σουτ-μπλοκέρ. Είμαστε σταθεροί αμυντικά στη θέση του γκαρντ και του πίβοτ. Ο Κορντινιέ είναι μακρύς και αθλητικός, όπως και ο Πι Τζέι Ντόζιερ. Έχουμε επίσης δυνατούς ψηλούς όπως ο Έρκαν Γιλμάζ και ο Ρόλαντς Σμιτς. Ο Παπαγιάννης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλλαγές και είναι επίσης πολύ αθλητικός».