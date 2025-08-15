Ουίλιαμς, ο πρώτος που έφτασε στην Αθήνα για το Μαρούσι

Ο Τζακόρεϊ Ουίλιαμς είναι ο πρώτος ξένος που υποδέχεται το Μαρούσι στην Αθήνα ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν στην GBL.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ:

«Το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου (15/08), ο Τζακόρεϊ Ουίλιαμς αφίχθη στην Αθήνα προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον υποδέχθηκε ο βοηθός Team Manager της ομάδας, κ. Μίλτος Παπαδόπουλος, δίνοντάς του το πρώτο θερμό καλωσόρισμα στην Αθήνα και το Σύλλογο.

Ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ είναι ο πρώτος που ανοίγει τον χορό των αφίξεων της φετινής προετοιμασίας και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου, ενόψει της επίσημης έναρξης της προετοιμασίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ουίλιαμς θα αγωνιστεί στην Ελλάδα, καθώς τη σεζόν 2019-2020 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο ελληνικό κοινό. Η άφιξη του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση του ρόστερ, με τον παίκτη να φέρνει στην ομάδα εμπειρία, δύναμη και ενέργεια, στοιχεία που θα ενισχύσουν τους στόχους του Αμαρουσίου για τη νέα σεζόν».