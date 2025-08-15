Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα της Κύπρου από το Eurobasket

Η διοργάνωση του Eurobasket στην Λεμεσό όλα αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ στην Κυπριακή Ομοσπονδία

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, για την διοργάνωση του Eurobasket στην Λεμεσό δήλωσε πως τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια από τα έξοδα, με την διεξαγωγή του Γ' ομίλου.

«Τα οφέλη για την Κύπρο, άμεσα και έμμεσα, αφορούν τον τουρισμό, την εστίαση, τη διαμονή και τις μεταφορές και ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την EY, το χαμηλό σενάριο εσόδων αφορά 12,2 εκατομμύρια ευρώ και το υψηλό σενάριο, 17,7 εκατομμύρια ευρώ! Πρόκειται για έσοδα που θα εισέλθουν στην τοπική κοινωνία και θα ενισχύσουν χιλιάδες άτομα και οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Κληρίδης τόνισε ότι τα μακροπρόθεσμα κέρδη μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερα: «Μία χώρα που διοργανώνει ένα αθλητικό mega event, όπως είναι το Ευρωμπάσκετ, είναι μια χώρα που βγάζει υγεία και ένα μήνυμα ότι αξίζει να επενδύσεις σε αυτήν. Η διεθνής προβολή της Κύπρου, μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης σε τριψήφιο αριθμό χωρών και μέσω των social media, θα είναι πρωτόγνωρη. Η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού αναμένεται να είναι έντονη, τόσο κατά τη διάρκεια των αγώνων, όσο και το μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Και η τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν εκατοντάδες Κύπριοι, εργαζόμενοι και εθελοντές, θα αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο κέρδος για τη χώρα μας».