Υπερασπίστηκε τον Ντοκ Ρίβερς ο Γκαρνέτ: «Δεν μπορεί κάθε παίκτης να παίξει για αυτόν»

Ο Κέβιν Γκαρνέτ έσπευσε με δηλώσεις του να υπερασπιστεί τον Ντοκ Ρίβερς που δέχτηκε αρκετά πυρά μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Μπακς από τα playoffs της περασμένης σεζόν.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχασε τον Νταμιάν Λίλαρντ, κατά την διάρκεια των play-offs, ηττήθηκε σε πέντε παιχνίδια από τους Ιντιάνα Πέισερς με τον Γκαρνέτ ωστόσο να θεωρεί πως είναι θέμα παικτών και όχι του Ντοκ Ρίβερς.

«Πιστεύω ότι είναι θέμα των παικτών. Δεν μπορεί κάθε παίκτης να παίξει για τον Ντοκ Ρίβερς. Δεν ταιριάζει κάθε παίκτης στο στιλ του. Ο Ντοκ είναι είναι "σκληρός" τύπος που θέλει να παίζεις άμυνα για 48 λεπτά» ήταν τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ.