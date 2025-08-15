Κωστής: «Ήταν καιρός να αναλάβω ως πρώτος προπονητής, στόχος της Βέζπρεμ η άνοδος»

Ο νέος προπονητής της ουγγρικής Βέζπρεμ, Φοίβος Κωστής, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή του EOK WebRadio και μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και τους στόχους της ομάδας

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την απόφαση του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βέζπρεμ: «Έψαχνα εδώ και χρόνια να βρω μια θέση πρώτου προπονητή. Ήμουν έτοιμος εδώ και καιρό. Είχα προτάσεις και συζητήσεις από ομάδες στην Ελλάδα που δεν τελεσφόρησαν. Με μία προσωπική επαφή, προέκυψε αυτή η πρόταση από την Ουγγαρία».

Για τον λόγο που επέλεξε την πρόταση αυτή: «Έχω ξαναδουλέψει στο εξωτερικό για τρία χρόνια στις ΗΠΑ, όχι όμως ως πρώτος προπονητής. Το θέμα του εξωτερικού δεν ήταν εμπόδιο για ‘μένα. Όντως βρήκα έναν σεβασμό στο εξωτερικό, όχι ότι δεν υπάρχει πάντα εδώ στην Ελλάδα. Είδα ότι έχουν στόχο και φιλοδοξία. Δε συζητήσαμε πρωτίστως το οικονομικό κομμάτι».

Για τους στόχους της Βέζπρεμ: «Πηγαίνω με προσωπικές και ομαδικές φιλοδοξίες στην ομάδα. Ξεκίνησε την Πέμπτη (14/08) η προετοιμασία. Το πρωτάθλημα αρχίζει νωρίς, δεν έχουν Κύπελλο πριν την έναρξη. Η Α2 κατηγορία εκεί έχει κάποιους κανόνες. Πρέπει να υπάρχει ένας παίκτης στην πεντάδα κάτω των 20 ετών και δικαίωμα στο ρόστερ έχουμε μόνο έναν ξένο παίκτη, μη Ούγγρο δηλαδή. Το ρόστερ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα των παικτών ούτε σαν χαρακτήρες ούτε σαν αθλητές. Έχω δει κάποια παιχνίδια της περσινής σεζόν. Αν δεν είσαι εκεί να τους δεις από κοντά δε μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα. Θα πρέπει να δω αν χρειαστεί να πάρουμε ξένο παίκτη. Μιλάμε για 12 Ούγγρους παίκτες αυτήν τη στιγμή και οι τρεις είναι κάτω των 20 ετών. Οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να ανέβουν κατηγορία».

Για το αν έχει γνώση του πρωταθλήματος: «Δε γνωρίζω ούτε την Α1 Ουγγαρίας. Ρώτησα συναδέλφους που έχουν εργαστεί εκεί, έκανα την έρευνα μου για τη χώρα και την αγορά. Όντως είναι “βλέποντας και κάνοντας”. Μίλησα με τον Βαγγέλη Ζιάγκο και με τον Γιώργο Βόβορα που έχουν εργαστεί στην Ουγγαρία. Έχω εικόνα από περσινά παιχνίδια των ομάδων».

Για το επίπεδο της Α2 Ουγγαρίας: «Στην εποχή μας όλοι παίζουν μπάσκετ, οπότε το επίπεδο δεν είναι χαμηλό. Το επίπεδο Α2 της Ουγγαρίας είναι επιπέδου Elite League και λίγο από National League 1. Στην πρώτη κατηγορία τους δεν έχουν αντίστοιχα Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό να πρωταγωνιστούν στην Euroleague, πάρα μόνο κάποιες ομάδες παίζουν στο BCL».

Για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι νεαροί παίκτες: «Για να δούμε το αν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση αυτής της απόφασης πρέπει να αναρωτηθούμε πρώτα αν υπάρχουν νέα παιδιά. Μπορεί ένα παιδί να σταθεί; Όχι πάντα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μιλάω και με συναδέλφους στο εξωτερικό. Οι νέοι έχουν άλλη νοοτροπία. Επειδή ξέρουν ότι θα παίξουν εφησυχάζονται, ενώ δεν πρέπει να λειτουργούν έτσι. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τη νοοτροπία. Εκεί έχουμε το πραγματικό πρόβλημα. Η αναλογία του εφηβικού με την ανδρική ομάδα είναι μεγάλη. Θέλει περαιτέρω προσπάθεια από τα παιδιά. Όλα ξεκινούν από το σπίτι. Έχω αδερφό δάσκαλο, ίδιες συζητήσεις κάνουμε. Αν έχει από το σπίτι μια καλλιεργημένη νοοτροπία, τότε η μετάβαση είναι πιο εύκολη. Αν έρθει με την σκέψη ότι ο κόσμος τού χρωστάει επειδή έκανε ένα καλό ματς σε φιλικό αγώνα, εκεί θέλει παραπάνω δουλειά και αλλαγή σκεπτικού. Δεν είναι μόνο οι κακοί γονείς κι ας είναι παρεμβατικοί. Επίσης, πολλά παιδιά θέλουν να βρουν ατζέντη από τα 13 τους. Δεν είμαι κατά, είναι μέρος του αθλήματος. Εμείς οι προπονητές, όπως και οι δάσκαλοι, δίνουμε ένα “μονοπάτι” στα παιδιά. Κάποια παιδιά μάς πιστεύουν και θέλουν, είναι στο άτομο αυτό. Το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα και όσοι πρέπει να ξεχωρίσουν, θα φανούν».