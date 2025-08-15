Αμύντας: Τρίτη ξένη η Άισις Μπέι

Την ενίσχυση του συνεχίζει ο Αμύντας, με την ομάδα του Υμηττού να ανακοινώνει την η Άισις Μπέι, η οποία αποτελεί την τρίτη ξένη της ομάδας τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η γυναικεία ομάδα του Αμύντα ενισχύεται σημαντικά με την προσθήκη της Αμερικανίδας Isis Beh, η οποία θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026.

Η Isis Beh, γεννημένη 21 Μαΐου 2001 και ύψους 1,91 μ., είναι μια δυναμική forward που ξεχωρίζει για τη δύναμη και την παρουσία της στη ρακέτα. Ξεκίνησε την κολεγιακή της πορεία στο UNLV, όπου διακρίθηκε ως μέλος της Mountain West All-Freshman Team.

Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στο West Virginia, ενώ την τελευταία της χρονιά εκπροσώπησε το University of Arizona, έχοντας αξιοσημείωτη παρουσία με ποσοστά ευστοχίας άνω του 52%, 8,4 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, που σε αγώνες πρωταθλήματος έφτασαν τους 10,8 πόντους. Η εμπειρία της σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα NCAA και η σωματική της παρουσία αποτελούν πολύτιμα «όπλα» για την ομάδα μας.

Η Isis έρχεται στον Αμύντα γεμάτη ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά:

“Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη για αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ στην Αθήνα και να εκπροσωπήσω τον Υμηττό. Νιώθω ευλογημένη που ξεκινώ την επαγγελματική μου καριέρα με τον Αμύντα.

Ελπίζω να φέρω δυναμικότητα στο παιχνίδι, αλλά και να είμαι μια εξαιρετική συμπαίκτρια”.

Στέλνει επίσης το δικό της μήνυμα στους φίλους του Αμύντα:

“Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους και ελπίζω να έρχεστε στα παιχνίδια για να μας στηρίξετε!”

Εκτός γηπέδου, η Isis μας αποκαλύπτει λίγα πράγματα για εκείνη:

“Έχω 9 αδέλφια και μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου. Λατρεύω να διαβάζω και να βλέπω σειρές, έχω αδυναμία στα κουκλάκια και απολαμβάνω να ακούω μουσική”

Isis, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμύντα!”