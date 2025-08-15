Αγωνία στην Σερβία: Ο Μίσιτς έχει πόνους - Η αποθεραπεία δεν πηγαίνει σύμφωνα με το πλάνο

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του σημείωσε ο Βασίλιε Μίσιτς εξακολουθεί να έχει πόνους στο πόδι, με τον Σέρβο να μην έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Η συμμετοχή του Βασίλιε Μίσιτς στο Eurobasket αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό για την Σερβία. Ο σταρ της Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει εδώ και καιρό ένα πρόβλημα στο αριστερό του πόδι, δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα φιλικό προετοιμασίας και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του δεν εξέφρασε αισιόδοξα μηνύματα για την περίπτωση του παίκτη.

Ο πολύπειρος τεχνικός των «πλαβί» μίλησε για το απουσιολόγιο των παικτών λόγω τραυματισμών και αναφέρθηκε στην κατάσταση των Σμάιλαγκιτς, Τριφούνοβιτς και Μίτσιτς. Οι δύο πρώτοι δεν ταξίδεψαν στη Γερμανία, ενώ η αποθεραπεία του Βασίλιε Μίτσιτς δεν έχει πάει όπως είχε προγραμματιστεί από του πλάνο των Σέρβων.

Οι δηλώσεις του Πέσιτς για τον Μίτσιτς

«Ο Σμαϊλάγκιτς και ο Τριφούνοβιτς δεν είναι ακόμα έτοιμοι να προπονηθούν. Προσπαθούμε με τον Βάσα να τον επαναφέρουμε, αλλά δεν πάει σύμφωνα με το πλάνο που είχαμε προβλέψει. Ο Μίτσιτς κάνει μια προσπάθεια, αλλά εξακολουθεί να έχει πόνους. Θα δούμε, τις επόμενες μέρες θα πρέπει σιγά σιγά να πάρουμε αποφάσεις, αλλά κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίκτες είναι καλά. Αυτή είναι η περίοδος που γίνονται προπονήσεις και αρχίζουν τα παιχνίδια»