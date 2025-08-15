Στις 22 Φεβρουαρίου τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Πατ Ράιλι από τους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν ότι στις 22 Φεβρουαρίου 2026 θα αποκαλυφθεί το άγαλμα προς τιμήν του Πατ Ράιλι.

O Πατ Ράιλι θα τιμηθεί από τους Λέικερς με άγαλμα έξω από την Crypto.com Arena. Η ομάδα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η σχετική αποκάλυψη θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου πριν τον αγώνα με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Ράιλι θα είναι ο όγδοος θρύλος των Λέικερς που θα τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο από την ομάδα, μετά με τους Τζέρι Γουέστ, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Μάτζικ Τζόνσον, Κόμπι Μπράιαντ, Σακίλ Ο'Νιλ, Τσικ Χερν και Έλγιν Μπέιλορ.

Ο θρυλικός τεχνικός ήταν πρώτος προπονητής των Λέικερς από το 1981 μέχρι το 1990, συνέδεσε το όνομά του με το θρυλικό «Showtime» και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων.