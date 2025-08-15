«Οι Τίμπεργουλβς προσφέρουν συμβόλαιο στον Μπόουνς Χάιλαντ»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Athletic» οι Τίμπεργουλβς φέρονται διατεθειμένοι να προσφέρουν συμβόλαιο στον Μπόουνς Χάιλαντ.

Μήλον της έριδος αποτελεί για τις Ευρωπαϊκές ομάδες ο Μπόουνς Χάιλαντ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο 24χρονος γκαρντ θα παραμείνει στο ΝΒΑ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Athletic» οι Τίμπεργουλβς φέρονται διατεθειμένοι να προσφέρουν συμβόλαιο στο ταλαντούχο άσο.

Η ομάδα της Μινεσότα θέλει να δώσει βάθος στην περιφερειακή της γραμμή και όπως φαίνεται ο Μπόουνς Χάιλαντ είναι ο εκλεκτός για να κλείσουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Χάιλαντ εκτός του ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχε υπογράψει στους Τίμπεργουλβς two-way συμβόλαιο και έπαιξε μαζί τους τέσσερις αγώνες στη σεζόν 2024/25, διατηρεί και εξαιρετικές σχέσεις με τον οργανισμό .

Την rookie σεζόν του (2021/22) ο 24χρονος κατέγραψε 10,1 πόντους και 2,8 ασίστ, ενώ πριν γίνει ανταλλαγή στους Κλίπερς κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιά του στο ΝΒΑ είχε 12,1 πόντους και 3 ασίστ με τους Νάγκετς