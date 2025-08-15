Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς ο Αμίρ Κόφι

Σημαντική προσθήκη στην περιφερειακή τους γραμμή πραγματοποίησαν οι Μπακς, με την ομάδα από το Μιλγουόκι να κάνει δικό της τον Αμίρ Κόφι. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, τα «ελάφια» ήρθαν σε συμφωνία με τον 28χρονο γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Ο Αμίρ Κόφι θα αγωνιστεί στη δεύτερη ομάδα του στο ΝΒΑ, καθώς, σε όλη την καριέρα του είχε φορέσει μόνο τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος άσος κατέγραψε 9,7 πόντους (40.9% στο τρίποντο), 2,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 72 αγώνων.
Free agent forward Amir Coffey has agreed to a one-year deal with the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. Coffey spent his first six NBA seasons with the Clippers, averaging 9.7 points, 47.1% field-goal shooting and 40.9% from 3 in 2024-25. pic.twitter.com/mHHrD3qwZa— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2025