Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς ο Αμίρ Κόφι

Ο Αμίρ Κόφι θα είναι παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον 28χρονο γκαρντ να ενισχύει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σημαντική προσθήκη στην περιφερειακή τους γραμμή πραγματοποίησαν οι Μπακς, με την ομάδα από το Μιλγουόκι να κάνει δικό της τον Αμίρ Κόφι. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, τα «ελάφια» ήρθαν σε συμφωνία με τον 28χρονο γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Αμίρ Κόφι θα αγωνιστεί στη δεύτερη ομάδα του στο ΝΒΑ, καθώς, σε όλη την καριέρα του είχε φορέσει μόνο τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς



Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος άσος κατέγραψε 9,7 πόντους (40.9% στο τρίποντο), 2,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 72 αγώνων.

