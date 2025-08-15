Eurobasket U16: Κόντρα στην Γεωργία με το βλέμμα στην 9η θέση η Εθνική Παίδων

Ή Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Γεωργία στην Τυφλίδα (20:00) για τις θέσεις 9-12 στο Eurobasket U16.

Η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ανώτερης Σερβίας και έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στους«8» του Eurobasket U16, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί για τις θέσεις 9-16.

Η Ελλάδα επικράτηση το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) της Φινλανδίας με 85-70 και πλέον σήμερα αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Γεωργία (20:00) για τις θέσεις 9-12 στην διοργάνωση, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση της υψηλότερης θέσης.

Αποτελέσματα (13/8)

Θέσεις 1-8

Γαλλία – Ιταλία 73-76

Λιθουανία – Ισπανία 93-90

Σλοβενία – Λετονία 80-74

Τουρκία – Σερβία 73-94

Θέσεις 9-16

Εσθονία – Γερμανία 77-87

Ελβετία – Ρουμανία 53-67

Ισραήλ – Γεωργία 66-70

Φινλανδία – Ελλάδα 70-85

Πρόγραμμα (15/8)

Θέσεις 1-4

17.30 Λιθουανία-Ιταλία

20.00 Σερβία-Σλοβενία

Θέσεις 5-8

12.30 Ισπανία-Γαλλία

15.00 Τουρκία-Λετονία

Θέσεις 9-12

17.30 Ρουμανία-Γερμανία

20.00 Ελλάδα-Γεωργία

Θέσεις 13-16

12.30 Ελβετία-Εσθονία

15.00 Φινλανδία-Ισραήλ