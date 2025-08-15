Eurobasket U16: Κόντρα στην Γεωργία με το βλέμμα στην 9η θέση η Εθνική Παίδων

Η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ανώτερης Σερβίας και έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στους«8» του Eurobasket U16, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί για τις θέσεις 9-16.
Η Ελλάδα επικράτηση το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) της Φινλανδίας με 85-70 και πλέον σήμερα αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Γεωργία (20:00) για τις θέσεις 9-12 στην διοργάνωση, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση της υψηλότερης θέσης.
Αποτελέσματα (13/8)
Θέσεις 1-8
Γαλλία – Ιταλία 73-76
Λιθουανία – Ισπανία 93-90
Σλοβενία – Λετονία 80-74
Τουρκία – Σερβία 73-94
Θέσεις 9-16
Εσθονία – Γερμανία 77-87
Ελβετία – Ρουμανία 53-67
Ισραήλ – Γεωργία 66-70
Φινλανδία – Ελλάδα 70-85
Πρόγραμμα (15/8)
Θέσεις 1-4
17.30 Λιθουανία-Ιταλία
20.00 Σερβία-Σλοβενία
Θέσεις 5-8
12.30 Ισπανία-Γαλλία
15.00 Τουρκία-Λετονία
Θέσεις 9-12
17.30 Ρουμανία-Γερμανία
20.00 Ελλάδα-Γεωργία
Θέσεις 13-16
12.30 Ελβετία-Εσθονία
15.00 Φινλανδία-Ισραήλ