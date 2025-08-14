Πήρε την φιλική ματσάρα στην παράταση η Λιθουανία κόντρα στην Λετονία

Σε παιχνίδι που παρέπεμπε περισσότερο σε επίσημο παρά σε φιλικό η Λιθουανία κέρδισε στην παράταση την Λετονία με 109-105, με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις να είναι κορυφαίος με 20 πόντους.

Η Riga Arena γέμισε με 11.458 θεατές, οι οποίοι παρακολούθησαν μια ματσάρα, με την Λιθουανία να λυγίζει στην παράταση την Λετονία με 109-105 σε ένα φιλικό ματς με σκορ και θέαμα.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, με το νέο γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου να σκοράρει 20 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Πολύ καλή παρουσία από τον Βαλαντσιούνας με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 13' συμμετοχής. Διψήφιοι και οι Ντεϊβίντας Σιρβίντις (15 πόντοι με 3/5 τρίποντα) και Αζουόλας Τουμπέλις (12π., 5ριμπ., 2κλ.)

Από την αντίπερα όχθη για την Λετονία που αγωνίστηκε χωρίς τους Άρτουρς Ζάγκαρς, Μάρτινς Λάκσα και Ρόντιονς Κούρουτς, ξεχώρισε ο Ρίχαρντ Λόμαζ με 27 πόντους και 5/5τρ., ενώ ο Κρίσταπς Πορζίνγκις σταμάτησε στους 22 πόντους με 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 39-29, 59-50, 76-73, 93-93 (κ.α), 105-109