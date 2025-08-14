Καλαϊτζάκης: «Με την είσοδο του Γιάννη θα έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις στα σουτ»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σε δηλώσεις του μετά την φιλική νίκη της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο στάθηκε στα άστοχα σουτ, τονίζοντας ότι με την επιστροφή του Γιάννη θα υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις.

Η Εθνική μας ομάδα δεν έθελξε με την εικόνα της στο παρκέ του PAOK Sports Arena, ήταν αρκετά άστοχη, ωστόσο οι διεθνείς έβγαλαν πάθος και ενέργεια και επικράτησαν του Μαυροβουνίου με 69-61.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στα άστοχα σουτ, τονίζοντας ότι με την επιστροφή του Γιάννη θα υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα δεν ήταν ένα παιχνίδι όπως θα θέλαμε επιθετικά. Ήμασταν αρκετά άστοχοι, παρόλα αυτά καταφέραμε μέσα από την άμυνα να βρούμε κάποια καλάθια στον αιφνιδιασμό. Με την είσοδο του Γιάννη θα έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις στα σουτ στα επόμενα παιχνίδια»