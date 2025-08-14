Φιλική νίκη της Πολωνίας κόντρα στην Γεωργία με κορυφαίο τον Μίχαλακ

Η Πολωνία επικράτησε με 94-89 της Γεωργίας σε φιλική αναμέτρηση, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Μιχάλ Μιχαλάκ να είναι κορυφαίος του ματς.

Η Πολωνία δυσκολεύτηκε, ωστόσο επικράτησε της Γεωργίας με 94-89 σε φιλική αναμέτρηση, λίγο πριν την έναρξη του Εurobasket.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Μιχάλ Μιχαλάκ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 17 πόντους, ενώ ο άλλοτε παίκτης του Περιστερίου Τόμας Γκίελο μέτρησε 16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Λόιντ με 15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, διψήφιος και ο Πονίτκα με 13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο ξεχώρισαν οι Γκιόργκι Σερμαντίνι (18 πόντοι), Σάντρο Μαμουκελασβίλι (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Γκόγκα Μπιτάτζε (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ).