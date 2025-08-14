Τα καλύτερα από την φιλική νίκη της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την φιλική νίκη της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Η Εθνική μας ομάδα δεν έθελξε με την εικόνα της στο παρκέ του PAOK Sports Arena, ήταν αρκετά άστοχη, ωστόσο οι διεθνείς έβγαλαν πάθος και ενέργεια και επικράτησαν του Μαυροβουνίου με 69-61.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρωταγωνιστής της «γαλανόλευκης» νίκης, καθώς ο πάουερ-φόργουορντ του Παναθηναϊκού σκόραρε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 13 πόντους, ενώ πολύτιμος ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, βγάζοντας πολλή ενέργεια και στις δύο μεριές του παρκέ με εντυπωσιακές φάσεις. Στους 10 πόντους μαζί με 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Από την άλλη πλευρά το αστέρι των Μαυροβούνιων, ο Νίκολα Βούτσεβιτς έβαλε 13 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.