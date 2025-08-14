Περισσότεροι από 6.000 φίλοι του μπάσκετ στο Παλατάκι για την Εθνική

Στη… δύσκολη περίοδο του 15Αυγούστου οι Έλληνες φίλαθλοι στηρίζουν την Εθνική και δείχνουν την αγάπη τους.

Η Ελλάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο σε φιλική αναμέτρηση, σήμερα στις 14 Αυγούστου, σε μια περίοδο που ανέκαθεν οι περισσότεροι Έλληνες απουσιάζουν από τα κέντρα για τις ημέρες των διακοπών τους.

Ο κόσμος αψήφησε την ημέρα και δείχνει την αγάπη του για την Εθνική ομάδα μπάσκετ και έτσι πάνω από 6.000 φίλαθλοι δίνουν το «παρών» στο Παλατάκι για να δουν από κοντά τους Έλληνες διεθνείς.

Φυσικά, τη μερίδα του λέοντος στα χειροκροτήματα απέσπασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος όμως δε θα αγωνιστεί ούτε στο σημερινό φιλικό.