Eπιστρέφει στην Ευρωλίγκα ο Ερτέλ: Ανακοινώθηκε από την Βιλερμπάν

Ο Τόμας Ερτέλ επιστρέφει στην Ευρωλίγκα ύστερα από τρία χρόνια, με τον πολύπειρο Γάλλο γκαρντ να ανακοινώνεται από την Βιλερμπάν.

Σημαντική κίνηση από την Βιλερμπάν, με την γαλλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Τόμας Ερτέρ. Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας, στα οποία πέρασε από Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία), Σενζέν Λέοπαρντς (Κίνα) και Λέιμα Κουρούνια (Ισπανία).

Ο Ερτέλ μετρά 253 συμμετοχές με Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης με μέσο όρο 9.6 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν με την φανέλα της Λέιμα Κουρούνια στην Ισπανία μέτρησε 12.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 9 τελικές πάσες σε 8 παιχνίδια.