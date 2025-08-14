AEK: «Ο Λεκαβίτσιους δεν υπεβλήθη ποτέ σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε "κόπηκε"»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της ενημέρωσε πως ο Λούκα Λεκαβίτσιους δεν υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις από την Ένωση, άρα ουδέποτε "κόπηκε" από τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν είναι αθλητής της ομάδας μας, επομένως ουδέποτε αναμείχθηκε (η ΑΕΚ ΒC) σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, που ν’ αφορά στον αθλητή.

Ο αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε», όπως ψευδώς αναφέρεται σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του Τύπου, για οποιοδήποτε θέμα, πόσο μάλλον σε θέματα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρικό απόρρητο να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & ΜΜΕ της ΑΕΚ BC.