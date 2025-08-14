Μέσα και ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ

Ακόμα ένα μέλος του ΠΑΟΚ εντάχθηκε στην προετοιμασία της ομάδας, με τον Γιούρι Ζντοβτς να περιμένει πλέον μόνο τον Μάρβιν Τζόουνς για να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης, σήμερα το πρωί πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και λίγο αργότερα συμμετείχε για πρώτη φορά στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Μπεν Μουρ είναι ο τελευταίος χρονικά παίκτης της ομάδας μας που έφτασε στη Θεσσαλονίκη και τέθηκε στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος πλέον περιμένει την επόμενη εβδομάδα και τον Μάρβιν Τζόουνς για να έχει ολοκληρωμένο το ρόστερ και όλους τους παίκτες στην προετοιμασία.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας περιλάμβανε ασκήσεις φυσικής κατάστασης και προπόνηση στο PAOK Sports Arena, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών με το Μαυροβούνιο. Το πρόγραμμα της ομάδας μας θα συνεχιστεί με μία ακόμη προπόνηση το μεσημέρι της Παρασκευής».