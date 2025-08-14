Λέικερς: Ο Χατσιμούρα θα παίξει τη νέα σεζόν... για το συμβόλαιό του

Ο Ρούι Χατσιμούρα μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Λέικερς και τη σεζόν που έρχεται θα παίξει... για να παραμείνει στους «Λιμνανθρώπους».

Ο Ρούι Χατσιμούρα μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τη νέα σεζόν θέλει να αποδείξει πράγματα έτσι ώστε να κερδίσει την ανανέωσή του, όπως αναφέρει το «Athletic».

Οι «Λιμνάνθρωποι» δε θέλουν να δώσουν μεγάλα συμβόλαια ώστε να έχουν cap space το 2027, όμως αν εντυπωσιαστούν από τις επιδόσεις του «Χάτσι» τότε είναι αρκετά πιθανό να του ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 13,1 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 59 αγώνες, ενώ σε πέντε ματς στα play-offs μέτρησε 14,8 πόντους και 4,6 ριμπάουντ. Σημειώνεται πως 27χρονος βρίσκεται στους Λέικερς από το 2023 και τη νέα σεζόν θα λάβει 18.259,259 δολάρια.