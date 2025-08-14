Ηρακλής: Το πρόγραμμα προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν που θα τον βρει στην Stoiximan GBL και έκανε γνωστό το πρόγραμμα της προετοιμασίας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η νέα σεζόν αρχίζει σε μερικά εικοσιτετράωρα για τον Ηρακλή, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεγάλης προσπάθειας, που θα βρει την ομάδα μας και πάλι στη φυσική της θέση και στην κατηγορία, στην οποία ανήκει.

Το ανανεωμένο Ιβανώφειο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους προπονητές και τους παίκτες, ώστε να ξεκινήσουν τη δουλειά, με σκοπό τη δημιουργία μιας ομάδας, που θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις της καινούργιας αγωνιστικής περιόδου.

Η εβδομάδα, που διανύουμε είναι ουσιαστικά η τελευταία ξεκούρασης για τους παίκτες της ομάδας, αν και οι περισσότεροι έχουν δουλέψει ατομικά μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να εμφανιστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην προετοιμασία.

Το πρόγραμμα της ομάδας θα ξεκινήσει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, με τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν όλοι οι παίκτες του Ηρακλή.

Η πρώτη προπόνηση της ομάδας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τη Μύκονο στο Ιβανώφειο, στον πρώτο αγώνα μπροστά στον κόσμο του, στο πλαίσιο του τουρνουά “Μαυροσκούφεια”. Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου οι κυανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον Άρη στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, επίσης για το τουρνουά “Μαυροσκούφεια”.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Pristina, σε αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Δυο μέρες μετά, δηλαδή το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου θα αναμετρηθεί εκ νέου με την ομάδα από το Κόσοβο και πάλι στο Ιβανώφειο, αυτή τη φορά, παρουσία φιλάθλων».