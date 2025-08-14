Τζόουνς: «Ιστορική ομάδα ο Άρης - Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον κόσμο»

Ο Μπράις Τζόουνς προχώρησε σε δηλώσεις ως παίκτης του Άρη και δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του που θα φορέσει τα κίτρινα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την έλευσή μου στον ΑΡΗ, Γνωρίζω ότι πρόκειται για μία ιστορική ομάδα και έρχομαι για να συνεχίσουμε αυτήν την ιστορία».

Για τους στόχους του: «Οι στόχοι μου είναι συνυφασμένοι μ’ αυτούς της ομάδας και είναι τρεις. Να κερδίζουμε αγώνες, να παίζουμε σκληρά και να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι. Μ’ αυτά τα συστατικά, θα έχουμε μία καλή σεζόν».

Για την ιστορία του Άρη: «Γνωρίζω πολύ καλά την παράδοση που έχει η ομάδα στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γνωρίζω επίσης για τους πολύ θερμούς φιλάθλους και την κουλτούρα της ομάδας. Ξέρω πού έρχομαι και θα δώσω τα πάντα για να έχουμε μία επιτυχημένη χρονιά».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σας! Ας βγάλουμε όλοι μαζί πολλή, πάρα πολλή ενέργεια στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη που ήδη μου δείχνετε και… δεν κρατιέμαι για να ξεκινήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Το μέλλον δείχνει πολύ καλό για μας».