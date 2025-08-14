Ανοιχτά τα εκδοτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο

Όπως έκανε γνωστό η ΕΟΚ, τα εκδοτήρια στην PAOK Sports Arena θα είναι ανοιχτά μέχρι την έναρξη του φιλικού της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο ή μέχρι την εξάντληση των εισιτηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Ανδρών βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και σήμερα (14/8, 19.00) αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο και μπορείτε να βρεθείτε δίπλα της με ένα «κλικ» ΕΔΩ ή αποκτώντας το εισιτήριό σας στα εκδοτήρια της ΠΑΟΚ Sports Arena.

Τα εκδοτήρια στο γήπεδο θα είναι ανοιχτά από τις 13.00 ως την έναρξη της αναμέτρησης ή ως την εξάντληση των εισιτηρίων. Οι θύρες θα ανοίξουν για τους φιλάθλους δύο ώρες πριν από το τζάμπολ.

Υπενθυμίζουμε πως η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Σας περιμένουμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena!».