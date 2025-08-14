Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» οι ετήσιες κάρτες φιλάθλου (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε πως οι οπαδοί της ομάδας μπορούν να αγοράσουν την ετήσια κάρτα φιλάθλου για τη νέα αγωνιστική σεζόν και να αποκτήσουν μοναδικά προνόμια.

Η νέα αγωνιστική σεζόν πλησιάζει σιγά σιγά και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπορούν να προμηθευτούν τις ετήσιες κάρτες φιλάθλου. Με το membership οι «πράσινοι» φίλοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια για τα ματς του ΟΑΚΑ, να αγοράσουν επίσημα προϊόντα και να διεκδικήσουν δώρα από το πρόγραμμα επιβράβευσης του «CLUB1908».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, έφτασε η ώρα για να αποκτήσεις το membership του 2025/26 και μαζί την ευκαιρία για μοναδικά προνόμια για την αγαπημένη σου ομάδα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φίλους του τριφυλλιού πως ξεκινά η δυνατότητα αγοράς της ετήσιας κάρτας φιλάθλου (membership), που θα αφορά στην προσεχή αγωνιστική περίοδο (2025/26). Η απόκτηση του membership θα σηματοδοτεί τη δυνατότητα των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR να προμηθευτούν τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, να αγοράσουν τα επίσημα προϊόντα της ομάδας και, φυσικά, να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty program) του CLUB 1908.

Από φέτος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων της ομάδας, θα είναι εφικτή η αγορά ενός membership ανά email.

Το CLUB 1908 με το πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο, τις μοναδικές προσφορές και όλα τα οφέλη προς τους φίλους της πράσινης κοινότητας σάς φέρνει ακόμη πιο κοντά στην αγαπημένη σας ομάδα.

Κι αυτό γιατί το CLUB 1908 αποτελεί από τις 11 Νοεμβρίου 2024, οπότε και βγήκε στον αέρα, τον μοναδικό τρόπο για:

• Την αγορά εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες

• Την αγορά των επίσημων προϊόντων (official merch) της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

• Το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty program) των πιο πιστών φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR

• Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα

• Την απόκτηση μοναδικών προϊόντων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

• Την παρακολούθηση αποκλειστικού περιεχομένου (exclusive content) με πρωταγωνιστές τους παίκτες και τους προπονητές της ομάδας

• Την εξασφάλιση μιας θέσης στο VIP Gold Lounge στους εκτός έδρας αγώνες της EuroLeague

• Τη συμμετοχή σε official team events

• Τη λεπτό-προς-λεπτό ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων της ομάδας

Για να αποκτήσεις το Membership του CLUB 1908 για το 2025/26 πάτα εδώ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΠΟΝΤΟΥΣ

Το loyalty program του CLUB 1908 επιβραβεύει τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR για κάθε τους ενέργεια μέσα σε αυτό. Συγκεκριμένα, οι χρήστες του official mobile app της ομάδας, θα μπορούν να κερδίσουν και να συγκεντρώσουν πόντους μέσα από:

• Την αγορά εισιτηρίων

• Την έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο (early attendance)

• Την αγορά των επίσημων προϊόντων (official merch) της ομάδας στο PAOSHOP

• Την ανάγνωση των νέων της ομάδας

• Την παρακολούθηση των Video Highlights των αγώνων

• Την εμπειρία στα Fun Games

• Την εκπλήρωση των challenges που θα ανανεώνονται στη διάρκεια της σεζόν

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Στο CLUB 1908 θα υπάρχουν επίπεδα (tiers), τα οποία θα μπορεί να «ανέβει» σταδιακά κάθε χρήστης, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί και αλληλεπιδρά μέσα από το official app της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κι αντίστοιχα να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μεγαλύτερα δώρα και rewards.

Με στόχο τη βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών του CLUB 1908 και την πραγματική επιβράβευση πιστότητας στην καθημερινή χρήση του official mobile app της της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, από τη νέα αγωνιστική περίοδο τα rewards και τα draws του Loyalty Προγράμματος θα κλιμακώνονται ανάλογα με το επίπεδο (tier) στο οποίο ανήκει ο κάθε χρήστης μέσα από τη συλλογή πόντων.

Ενδεικτικά, οι χρήστες του CLUB 1908 θα έχουν τη δυνατότητα για:

• Exclusive rewards

• Συλλεκτικά προϊόντα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

• Παρουσία σε προγραμματισμένη προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR

• Εισιτήρια για τους αγώνες των playoffs της Stoiximan GBL

• Παρουσία στην Official Press Conference μετά από αγώνες της Stoiximan GBL

• PAO BC Official Birthday Message στα digital assets του ΟΑΚΑ

Παράλληλα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα μπορούν να λάβουν μέρος σε κληρώσεις, εξαργυρώνοντας τους πόντους που θα έχουν συγκεντρώσει για:

• Πρόσβαση στο Gold VIP Lounge

• Προτεραιότητα για τη συμμετοχή στις πτήσεις τσάρτερ της ομάδας στο εξωτερικό για τους αγώνες της EuroLeague («Fly with the Stars»)

• Παρακολούθηση ενός αγώνα από σουίτα του ΟΑΚΑ

• Προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίου για το EuroLeague Final Four

• Υπογεγραμμένες μπάλες αγώνων

• Υπογεγραμμένα παπούτσια των παικτών

• Γνωριμία με legends του Παναθηναϊκού AKTOR

• Παρουσία στον χώρο άφιξης των αθλητών στο ΟΑΚΑ πριν από τους αγώνες της EuroLeague

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ (LOYALTY PROGRAM)

Το loyalty program επιβραβεύει τους πιο πιστούς φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR, αυτούς που δεν χάνουν στιγμή απ’ ό,τι ανεβαίνει στο CLUB 1908 και ζουν στον απόλυτο βαθμό την πράσινη εμπειρία.

Όσοι πρόκειται να αγοράσουν το membership του CLUB 1908, θα μπορούν να κερδίζουν πόντους μέσα από την χρήση του app και των δυνατοτήτων που αυτό παρέχει, πόντους τους οποίους εν συνεχεία θα μπορούν να εξαργυρώνουν, είτε για την απόκτηση κάποιων προϊόντων του Παναθηναϊκού AKTOR, είτε για τη συμμετοχή σε μεγάλες κληρώσεις και διαγωνισμούς.

Επισημαίνεται πως οι πόντοι για την αγορά του membership και κάθε άλλη ενέργεια των φίλων της ομάδας θα εμφανιστούν στην Profile Card του κάθε χρήστη εντός του Σεπτεμβρίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΖΟΝ

Με αίσθημα ευθύνης προς τους φιλάθλους μας, θα θέλαμε να τους υπενθυμίσουμε τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/2027.

Με δεδομένη, λοιπόν, την παρουσία και τη λειτουργία του Loyalty Προγράμματος του CLUB 1908 για μια πλήρη αγωνιστική περίοδο (2025/2026), το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ θα αποτελεί το σύνολο των πόντων που καθένας από εσάς θα έχει συγκεντρώσει μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν και εμπράκτως την αφοσίωση και τη στήριξη στην ΟΜΑΔΑ μας.

Περιληπτικά, τα στοιχεία θα αφορούν παράγοντες όπως είναι:

• H προσέλευση και η παραμονή στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ

• Η παρουσία στους αγώνες πρωταθλήματος της Stoiximan GBL

• Το σύνολο των αγορών από το PAOSHOP

• Ο χρόνος ενασχόλησης με το CLUB 1908».