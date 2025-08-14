Ο Ίρβινγκ αποκάλυψε τον καλύτερό του συμπαίκτη

Ο Κάιρι Ίρβινγκ έχει παίξει με μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ και ο ίδιος θεωρεί πως ο καλύτερος ήταν ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ και έχει αγωνιστεί με μερικούς από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες στον «μαγικό κόσμο». Μεταξύ άλλων έχει συνυπάρξει με τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Τζέιμς Χάρντεν. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί πως ο καλύτερος ήταν ο Κέβιν Ντουράντ.

Μιλώντας σε ένα live stream ο αστέρας των Ντάλας Μάβερικς είπε: «Θα πω το εξής: Το δίδυμο με εμένα και τον Ντουράντ δε θα ξεπεραστεί ποτέ όσον αφορά το να είσαι στο παρκέ με κάποιον τόσο ξεχωριστό. Ας το ξεκαθαρίσω αυτό. Έχω παίξει με πολλούς σπουδαίους παίκτες, αλλά το να παίζω με τον Ντουράντ ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό. Εντάξει, είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Προφανώς, όλοι έχουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μας».

Οι δυο τους ήταν μαζί στους Μπρούκλιν Νετς από το 2019 έως το 2023, χωρίς όμως να καταφέρνουν να φέρουν επιτυχία στον οργανισμό, κυρίως λόγω των πολλών τραυματισμών.