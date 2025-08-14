Πώς η υπόθεση Γιάννη έβγαλε το… Λιολιοτεχνείο στη σέντρα και το φιάσκο παρουσιάζεται ως θρίαμβος

Το Slam Dunk εξηγεί τι συνέβη εντός των τειχών μετά την αποκάλυψη της στήλης για τον Γιάννη και πως επιχειρείται να γίνει η αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια.

Τεχνητή σύγχυση, «μασκάρεμα» του κακού για να φανεί καλό, μπλέξιμο άσχετων ζητημάτων για να προκληθεί πανικός, στον οποίο πάντα αυτός που χαίρεται είναι ο εκμεταλλευτής της αναμπουμπούλας.

Υπάρχουν τα δεδομένα, υπάρχουν και οι προεκτάσεις τους. Οι οποίες προκύπτουν μέσω των εξηγήσεων, της προβολής, της παρουσίασης, των κατηγοριών εναντίονεκείνων που τόλμησαν να πουν την αλήθεια. Οι βασιλιάδες των ψεύτικων πραγματικοτήτων, παλεύουν να αλλάξουν την αλήθεια, μετατρέποντας το φιάσκο σε… θρίαμβο. Τον ανίκανο σε ικανό. Και την ντροπή σε κανονικότητα.

Η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτελεί μαύρη σελίδα για τα ελληνικά ΜΜΕ. Όχι επειδή το SDNAαποκάλυψε το θέμα. Αυτό συμβαίνει. Το περίεργο είναι να βλέπεις όλους να έχουν ίδια ρητορική/άποψη/επιχειρήματα/αιτιολόγηση/δικαιολογία, προσπαθώντας να πείσουν πως αυτό είναι προϊόν… μαχητικής δημοσιογραφίας.

Το μετά αυτής της υπόθεσης, αποτελεί υπέρτατη ντροπή για το χώρο του μπάσκετ. Όπως φυσικά και απόλυτη απόδειξη για το πώς λειτουργεί και διατηρείται ισχυρό ένα σύστημα, ποιοι το εξυπηρετούν, το υπηρετούν πιστά και «λερώνονται» μαζί του. «Λασπώνοντας» μια πραγματικότητα που δεν γίνεται να κρυφτεί.

Όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει τους ΝΒΑersδιαθέσιμους στις προπονήσεις και στους αγώνες. Η Ελλάδα είναι εξαίρεση. Φταίει ο Λιόλιος; Φταίνε οι Μπακς; Φταίει το φεγγάρι που είναι ολόγιομο Αυγουστιάτικο; Η ουσία του πράγματος είναι μία: Οι πάντες έχουν καταφέρει να μην αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Πλην μιας πλευράς. Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η οποία έχει τα τελευταία χρόνια πρόεδρο τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Πάντα το θέμα με τους ευρωπαίους του ΝΒΑ, ήταν ένα: Θα παίξουν ή δε θα παίξουν; Θα κατέβουν στην Εθνική ή δε θα κατέβουν; Αυτό έπαιρνε μια απάντηση και τέλος. Τώρα έχουν μπλεχτεί πενήντα λεπτομέρειες, εκατό διαφορετικοί χειρισμοί. Κι ο κόσμος καλείται να πιστέψει το… Λιολιοτεχνείο. Αυτούς που βάζουν το χέρι τους στο ευαγγέλιο πως τα έχει κάνει όλα τέλεια η ΕΟΚ. Δε φταίει μωρέ η κακομοίρα, οι κακοί προσπαθούν να της κάνουν ζημιά. Εκείνη είναι τίμια, ηθική, με το σταυρό στο χέρι. Έρχονται πάντα οι αμαρτωλοί και την κυνηγούν. Στην προκειμένη περίπτωση οι Μπακς.

Μα εκ των πραγμάτων υπάρχει θέμα. Τόσες μέρες ο αθλητής Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν είχε δικαίωμα να προπονηθεί και να αγωνιστεί με την Εθνική. Πριν απ’ το Ευρωμπάσκετ. Αυτό που χαρακτηρίζουμε ως… lastdance και έχει μετατραπεί σε επιθεώρηση έτοιμη να παιχτεί στο Δελφινάριο.

Προφανώς αντιλαμβανόμενοι πως το θέμα δεν μαζεύεται, γιατί ακόμη και οι πλέον άσχετοι με το αντικείμενο καταλήγουν στο αυτονόητο συμπέρασμα: Τόσο καιρό το έκρυβαν όλοι, εκτός του SDNA που το έγραψε. Άρα αυτοί που το έκρυβαν, πώς μπορεί ξαφνικά να λένε την απόλυτη αλήθεια κατηγορώντας αυτούς που τόλμησαν να ενημερώσουν με ειλικρίνεια τον κόσμο;

Το συγκεκριμένο σύστημα λοιπόν, πάει να κάνει τούμπα επιπέδου Ιωάννη Μελισσανίδη. Τελικά το θέμα δεν είναι η ασφάλεια και η εμπλοκή με τους Μπακς. Μετατράπηκε στην θριαμβολογία της πιθανής συμμετοχής του Γιάννη στο Eurobasket. Κοινώς, το φιάσκο που βιώνει το ελληνικό μπάσκετ, αρχίζει δειλά-δειλά να παρουσιάζεται ως θρίαμβος της Ομοσπονδίας. Κοινώς ο παίκτης που θέλει να παίξει και στο τέλος πιθανότατα θα παίξει, θα χρησιμοποιηθεί ως προπαγάνδα αποθέωσης του Λιόλιου γιατί… κατάφερε να συμμετάσχει ο Αντετοκούνμπο στην επερχόμενη διοργάνωση.

Δεν χρειάζεται να φτάσουν μέχρι εκεί. Πλέον οι πάντες έχουν κατανοήσει το ρόλο και την πρόθεση του καθενός. Συμπτωματικά οι ίδιοι που δε λένε κουβέντα για διαιτησία – παλαιότερα ήταν λαλίστατοι – οι ίδιοι που δεν ασχολήθηκαν με το γιατί δεν προπονείται ο Γιάννης με την ομάδα, οι ίδιοι που θεωρούν τη μία νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες ιστορικότερο επίτευγμα κι απ’ το Eurobasket του 1987, είναι εκείνοι που υπερασπίζονται την ΕΟΚ.

Ακόμα και σε Μέσα κόκκινης απόχρωσης που άλλοτε φορούσαν έναν μανδύα αντικειμενικότητας γράφτηκε φόρα παρτίδα ότι η κριτική στον Λιόλιο δεν γίνεται για τον Γιάννη αλλά για τη διαιτησία του προηγούμενου και του επόμενου πρωταθλήματος. Το ότι η Ελλάδα και η παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ έμαθε από το SDNA ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια του Γιάννη, δεν τους αφορά όπως φυσικά δεν τους αφορούσε στους τελικούς να καταγράψουν τη μία και μοναδική αλήθεια.

Μέσα στο απόλυτο κάνουμε το άσπρο-μαύρο, έχει μπλεχτεί και η λογική της σύγχυσης. Μόλις φάνηκε πως κάτι… τρέχει με τον Γιάννη, άρχισαν να αυγατίζουν οι απόψεις που εκφράστηκαν χωρίς ντροπή, σύμφωνα με τις οποίες ναι είναι ένα θέμα το τι γίνεται με τον Αντετοκούνμπο αλλά τη «ζημιά» στην Εθνική την έχουν κάτι οι παίκτες που δεν κατέβηκαν να παίξουν και οι πέντε που έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό. Καταλάβατε;

Κι όλα αυτά ενώ συνεχίζει να είναι άγνωστη λέξη το «Ουόκαπ» στις αναφορές τους. Το πλέον στενάχωρο είναι πως μέσω αυτής της διαδικασίας, θεωρούν πως ο κόσμος δεν αγανακτεί και δεν αυξάνεται ο βαθμός απέχθειάς του προς την ΕΟΚ και τον πρόεδρό της. Πιστεύουν πως όντως… κουκούλωσαν τα γεγονότα.

Γι’ αυτό έμειναν να χειροκροτούν εκείνοι της μίας πλευράς που θεωρούν πως τώρα τα πάντα είναι καθαρά στο ελληνικό μπάσκετ. Οι ίδιοι που πείστηκαν για τη σημασία του ταξιδιού (συμμετοχές) και όχι του προορισμού (κατάκτησης). Αυτοί που κρίνουν ως δίκαιο να γίνει Final 4 στο Βελιγράδι και όχι στην Αθήνα.

Το μπάσκετ διοικείται ακριβώς με αυτό τον τρόπο. Τραβάει ακριβώς όσα τράβηξε το ποδόσφαιρο στο τέλος των 90s και την πρώτη 15ετία (χονδρικά) του 21ου αιώνα. Πάντα αυτά τα «μαύρα» συστήματα, πέφτουν. Με κρότο. Γιατί οι λίγοι μπορούν να κοροϊδεύουν πολλούς για λίγο καιρό. Δεν γίνεται όμως να τους κοροϊδεύουν για πάντα.