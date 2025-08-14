Λέικερς: Θα συμμετέχει στην προετοιμασία ο Τιέρο

Ο Αντού Τιέρο αναμένεται να είναι έτοιμος και να συμμετέχει στην προετοιμασία των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι απέκτησαν τον Μάρκους Σμαρτ, τον Τζέικ ΛαΒάρια και τον ΝτεΆντρε Έιτον. Ακόμη, προχώρησαν σε μία κίνηση που μπορεί να προσφέρει πράγματα στο μέλλον, αφού επέλεξαν στο draft τον Αντού Τιέρο.

Ο Τιέρο μπορεί να συνεισφέρει κυρίως στην άμυνα και στον οργανισμό δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να φανεί αρκετά σημαντικός φέτος. Ο 21χρονος δε συμμετείχε στο Summer League λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο, όμως όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμος για τον προετοιμασία της ομάδας.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο Τιέρο προπονείται ήδη στο προπονητικό κέντρο των «Λιμνανθρώπων» και αναμένεται να συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν.