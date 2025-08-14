Κιούμπαν: «Ήμασταν κοντά στο να αποκτήσουμε τον Μπράιαντ»

Ο Μαρκ Κιούμπαν σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως το 2007 έφτασε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ένα trade ώστε να φέρει στους Ντάλας Μάβερικς τον Κόμπε Μπράιαντ.

Ο Κόμπε Μπράιαντ αποτελεί θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς και έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο «Black Mamba» πέρασε όλη του την καριέρα στους «Λιμνανθρώπους», όμως το 2007 βρέθηκε αρκετά κοντά στους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Μαρκ Κιούμπαν μίλησε στο «The Big Podcast with Shaq» και αποκάλυψε πως έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει trade για τον Μπράιαντ. «Αντιλαμβάνεσαι πόσο κοντά ήμασταν στο να κάνουμε trade για τον Μπράιαντ το 2007; Ήμασταν τόσο κοντά. Μίλησε με τον Τζέρι Μπας και τα βρήκαμε με τον Τζέρι, γιατί ο Κόμπε είχε ζητήσει να φύγει. Ο Τζέρι είπε: "Εντάξει, αν θες να φύγεις, θα το φροντίσω"» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Θα δίναμε τον Τζος Χάουαρντ, τον Τζέισον Τέρι και picks. Όχι τον Ντιρκ, επειδή είπα όλους εκτός από τον Ντιρκ. Θυμάμαι να λέω σε κάποιον: "Μάντεψε, ο Μπράιαντ θα γίνει παίκτης των Μάβερικς". και κυριολεκτικά σκέφτηκα ότι ολοκληρώθηκε, και τότε ο Μιτς Κούπτσακ (σ.σ ο GM των Λέικερς) μπήκε στη μέση και είπε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, έπεισε τον Κόμπε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

Το trade δεν ολοκληρώθηκε, όμως και οι δύο οργανισμοί βρήκαν επιτυχία, με τους Λέικερς να κάνουν το back-to-back το 2009 και το 2010, ενώ το 2011 οι «Μαβς» πανηγύρισαν το πρώτο τους τρόπαιο.