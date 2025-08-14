Το ΝΒΑ ενέκρινε την πώληση των Σέλτικς

Το ΝΒΑ έδωσε το «ΟΚ» και έτσι ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορτ στην Αμερική, αυτή των Μπόστον Σέλτικς.

Το ΝΒΑ ομόφωνα ενέκρινε την πώληση των Μπόστον Σέλτικς στον Μπιλ Τσίσολμ. Η συμφωνία αποτιμά τον οργανισμό σε περισσότερα από 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια, και πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ σε επαγγελματική αθλητική ομάδα στην Αμερική.

Όπως ανέφερε η λίγκα, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και όταν γίνει ο Τσίσολμ θα αποκτήσει τουλάχιστον το 51% της ομάδας, ενώ θα έχει τον πλήρη έλεγχο έως το 2028. Η συνολική αξία της πώλησης μπορεί να φτάσει τα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται πως η προηγούμενη μεγαλύτερη πώληση ήταν των Ουάσινγκτον Κομάντερς του NFL το 2023 και στο ΝΒΑ ήταν αυτή των Φοίνιξ Σανς το 2023 έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.