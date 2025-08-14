«Κοντά στην Βαλένθια ο Νογκές»

Ο Ισαάκ Νογκές βρίσκεται στην προετοιμασία της Ισπανίας για το Eurobasket και την ίδια ώρα είναι κοντά στην επόμενη μέρα της καριέρας του.
Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Όσκαρ Ερέρος ανέφερε πως ο Ισπανός βρίσκεται κοντά στη Βαλένθια. «Ο Ισαάκ Νογκές βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Ισπανία. Η Βαλένθια είναι η ομάδα που ποντάρει στον Καταλανό παίκτη» έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο 21χρονος αγωνίστηκε τη σεζόν 2023-24 στην Χουέσκα, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της θυγατρικής ομάδας των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και είχε 2,5 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο.
Tal com avança @thehomeofglory Isaac Nogués és a prop de tancar el seu retorn al bàsquet espanyol. Valencia Basket és l’equip que aposta pel jugador català pic.twitter.com/L5Lvmwaqup— Óscar Herreros (@oscarherreros) August 13, 2025