«Κοντά στην Βαλένθια ο Νογκές»

Η Βαλένθια βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ισαάκ Νογκές.

Ο Ισαάκ Νογκές βρίσκεται στην προετοιμασία της Ισπανίας για το Eurobasket και την ίδια ώρα είναι κοντά στην επόμενη μέρα της καριέρας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Όσκαρ Ερέρος ανέφερε πως ο Ισπανός βρίσκεται κοντά στη Βαλένθια. «Ο Ισαάκ Νογκές βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Ισπανία. Η Βαλένθια είναι η ομάδα που ποντάρει στον Καταλανό παίκτη» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο 21χρονος αγωνίστηκε τη σεζόν 2023-24 στην Χουέσκα, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της θυγατρικής ομάδας των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και είχε 2,5 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο.