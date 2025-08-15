Ο Σακίλ μίλησε για τον εθισμό του: «Δύο χάπια για 19 χρόνια - Αν δεν τα έπαιρνα δεν μπορούσα να παίξω»

Ο Σακίλ Ο'Νιλ προχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε στον εθισμό του στα παυσίπονα.

Ο Σακίλ Ο'Νιλ αποτελεί θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σέντερ στην ιστορία. Όμως, κατά τη διάρκεια τις καριέρας του είχε εθιστεί στα παυσίπονα, όπως έκανε γνωστό.

Μιλώντας στο «Los Angeles Times» ο Σακ αναφέρθηκε στον εθισμό του και τόνισε πως έπαιρνε δύο χάπια κάθε μέρα για 19 χρόνια. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι κάποιες φορές αν δεν τα έπαιρνε δεν μπορούσε να παίξει.

Αναλυτικά δήλωσε: «Αν έλεγε να πάρω ένα, έπαιρνα τρία. Έτρωγα σάντουιτς, πατάτες και δύο χάπια για 19 χρόνια. Κάποιες φορές δεν μπορούσα να παίξω αν δεν τα έπαιρνα. Το μόνο που έκαναν ήταν να καλύπτουν τον πόνο. Έπαιρνα πολλά παυσίπονα. Τώρα έχω περιορισμένη νεφρική λειτουργία. Δεν έχω πλήρη λειτουργία. Έπαιρνα τόσα παυσίπονα που οι γιατροί έλεγαν: "Δεν χρειάζεται να τα παίρνεις τώρα, πρέπει να είσαι προσεκτικός"».