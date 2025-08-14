Πορζίνγκις: Μετά το ΝΒΑ θέλει να ασχοληθεί με το ΜΜΑ

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις έκανε γνωστό πως μετά το τέλος της καριέρας του στο ΝΒΑ θέλει να ασχοληθεί με το ΜΜΑ.

Μιλώντας στο «Sportacentrs» ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αποκάλυψε πως του αρέσει να παρακολουθεί ΜΜΑ. Μάλιστα, υπογράμμισε πως θα ήθελε να συμμετέχει από τώρα, όμως υποσχέθηκε πως δε θα το κάνει όσο αγωνίζεται ακόμα στο ΝΒΑ.

Χαρακτηριστικά είπε «Παρακολουθώ MMA περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Με ενθουσιάζει τόσο πολύ που αποφάσισα να συμμετάσχω σε ένα νέο project. Τα πάντα βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, θα μπορέσω να αποκαλύψω περισσότερα στο μέλλον. Φέτος το καλοκαίρι δοκίμασα κι εγώ το MMA, αλλά υποσχέθηκα πως δεν θα το ακολουθήσω κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στο μπάσκετ. Το κρατάω για μετά».