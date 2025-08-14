Κόντρα στο Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη η Ελλάδα

Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket και θα αναμετρηθεί σε ένα φιλικό με το Μαυροβούνιο.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για το Eurobasket και το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα κοντραριστεί την Πέμπτη (14/8) με το Μαυροβούνιο σε μία φιλική αναμέτρηση. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena και το τζάμπολ θα γίνει στις 20:00. Το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Αναλυτικά η αποστολή: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσος Μπαζίνας.

Ο «Greek Freak» παρόλο που βρίσκεται στην αποστολή δε θα αγωνιστεί στο παιχνίδι